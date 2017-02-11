  • BIST 87.473
  • Altın 146,571
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 6 °C
  • Ordu 3 °C
  • Sinop 3 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 2 °C
  • Trabzon 5 °C
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • Krasnodar’a direk uçuşlar Haziran'da başlıyor
  • 'Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğudur'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • Krasnodar’a direk uçuşlar Haziran'da başlıyor
  • 'Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğudur'
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Nevşehir’de Fetö’dan Araştırma Görevlisi Tutuklandı

» »
Nevşehir’de Fetö’dan Araştırma Görevlisi Tutuklandı
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (PDY) soruşturması kapsamında bir kişi...

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (PDY) soruşturması kapsamında bir kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde görevli araştırma görevlisi Funda İ. tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca hakkında soruşturma başlatılan araştırma görevlisi Funda İ. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, yapılan sorgulama neticesinde Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır." denildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Eroğlu’ndan Buharkent’e Mesire Alanı Jesti11 Şubat 2017 Cumartesi 06:13
  • Vali Koçak Vatandaşla Randevusuz Görüşüyor11 Şubat 2017 Cumartesi 06:13
  • Büyükşehir Hasköy Ve Kavacık’ta Sorunları Yerinde Tespit Etti11 Şubat 2017 Cumartesi 06:13
  • Su Ürünleri Sektöründen İthal Ürünlerle İlgili Yanıltıcı Reklamlara Tepki11 Şubat 2017 Cumartesi 06:13
  • Efeler Belediyesi, Aydın Genelinde En Fazla Kan Bağışı Yapan Kurum Oldu11 Şubat 2017 Cumartesi 06:13
  • Adü Nazilli Sağlık Hizmetleri Myo’nun Yeni Müdüründen Başkan Alıcık’a Ziyaret11 Şubat 2017 Cumartesi 06:08
  • Pekay’dan Başkan Çerçioğlu’na Ziyaret11 Şubat 2017 Cumartesi 06:08
  • Tosya’da Jandarma Ve Polis ’Den Aynı Anda Huzur Operasyonu11 Şubat 2017 Cumartesi 00:48
  • Van’da "Türkiye Güven- Huzur-3" Uygulaması11 Şubat 2017 Cumartesi 00:13
  • Çorlu’da Huzur Uygulaması10 Şubat 2017 Cuma 23:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti