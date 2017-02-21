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Nevşehir’de Fetö’den 2 Kişi Tutuklandı

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Nevşehir’de Fetö’den 2 Kişi Tutuklandı
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 2 kişi tutuklandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 2 kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında biri üniversite öğrencisi olmak üzere 2 kişi tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca haklarında soruşturma başlatılan işsiz A.L.N. ve öğrenci M.A.B. Başsavcılığımız tarafından Nevşehir Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilmiş, yapılan sorgulama neticesinde Nevşehir Sulh Ceza Hâkimliğince ayrı ayrı tutuklanmışlardır" denildi.

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