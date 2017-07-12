Nevşehir’de Fetö’den 7 Kişi Tutuklandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 12 kişiden 7'si tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 12 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin tamamlanmasının ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Merve A., Mahmut K., Fatma F., Elif Y., Cuma D., Gökhay Ö. ve Güven T., tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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