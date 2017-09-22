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Nevşehir’de Kop Eylem Planı Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

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Nevşehir’de Kop Eylem Planı Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
Kalkınma Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından, KOP Eylem Planı tanıtım ve bilgilendirme toplantısı,...

Kalkınma Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından, KOP Eylem Planı tanıtım ve bilgilendirme toplantısı, Nevşehir Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Nevşehir İl Koordinatörlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Vali İlhami Aktaş başkanlığında yapılan toplantıya; Nevşehir Milletvekilleri Murat Göktürk, Ebubekir Gizligider, KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Okan Yılmaz, TKDK İl Koordinatörü Murat Asiltürk, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Özgün ve konu uzmanları katıldı. KOP İdaresi tarafından hazırlanan Eylem Planı'nın hayata geçirilmesinin önemine dikkat çeken Vali İlhami Aktaş, KOP'un Nevşehir tarımına büyük ölçüde ivme kazandırarak daha kaliteli, sağlıklı tarım ürünlerinin elde edilmesi ve bunun yanında tarımsal projelere desteklemeye yönelik katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Konuşmaların ardından KOP Eylem Planı Bilgilendirme sunumu yapıldı. Katılımcılara, hangi kurumların ne tür projeler sunabilecekleri ve proje hazırlanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği konularında bilgiler verildi.

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