Nevşehir’de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Nevşehir'de Aksaray yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Nevşehir'de Aksaray yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir'den Aksaray'a gitmekte olan Vecdi Gök yönetimindeki 50 EK 026 plakalı araç, iddiaya göre aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu takla attı. Araçta bulunan sürücü Vecdi Gök'e ilk müdahale olay yerine giden 112 sağlık ekipleri tarafından yapılırken, yaralı daha sonra Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.