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Nevşehir’de Uyuşturucu Operasyonunda 54 Kişi Gözaltına Alındı

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Nevşehir’de Uyuşturucu Operasyonunda 54 Kişi Gözaltına Alındı
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyon çerçevesinde...

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyon çerçevesinde 54 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre Narktik Şube Müdürlüğü tarafından Nevşehir, Acıgöl ve Ürgüp ilçelerinde 18 adreste hava destekli yapılan eş zamanlı operasyon sonrasında 54 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından operasyonların devam ettiği öğrenildi.

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