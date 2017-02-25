Nevşehirspor Kulüp Başkanı Leblebici, “Taraftarımızın Olmadığı Maçta Ben De Yokum” Dedi

Bölgesel Amatör Lig 6.grupta mücadele eden Nevşehirspor yarın Yeşil Kırşehirspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Bölgesel Amatör Lig 6.grupta mücadele eden Nevşehirspor yarın Yeşil Kırşehirspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Bölgesel Amatör Lig. 6.grupta mücadele eden Nevşehir spor Pazar günü Kırşehir Ahi Evran Stadyumunda Yeşil Kırşehirspora konuk olacak. Oynanacak olan müsabaka öncesinde İl spor güvenlik kurulu tarafından Kırşehir'de oynanacak olan Kırşehirspor-Nevşehirspor maçı öncesinde Nevşehirspor taraftarlarına yasak getirilmesi Nevşehir'de büyük tepkilere neden oldu. Nevşehirspor Kulüp Başkanı Muzaffer Leblebici yaptığı açıklamada," Kırşehir'de Kırşehirspor ile karşılaşacağımız maç öncesinde böylesine anlamsız bir karar alınarak taraftarlarımızın maça alınmaması kararı alınmıştır. Benim seyircimden korkan ve seyircimi istemeyen şehre gitmiyorum" dedi.