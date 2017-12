Nevzat Alaca’dan, Spor Kulübünün Kuruluş Yıldönümü Kokteyli

Tekvando Federasyonu Başkan Adayı ve milli takımın eski sporcu ve antrenörlerinden Nevzat Alaca, bünyesinde iki yüzün üzerinde sporcu barındıran kulübünün...

Tekvando Federasyonu Başkan Adayı ve milli takımın eski sporcu ve antrenörlerinden Nevzat Alaca, bünyesinde iki yüzün üzerinde sporcu barındıran kulübünün 2. Kuruluş yıldönümünü kutladı.

Kulüp spor salonunda, sporcular ve spor camiasından isimlerin katılımıyla kokteyl şeklinde yapılan kutlamada konuşan Alaca, imkanları öçlüsünde gençlere destek olmaya devam edeceğini söyledi.

"Spor öyle güzel bir araç ki, giren bir daha çıkamaz"

Her zaman sporun ve sporcunun yanında olduğunu kaydeden Alaca, "Ben gözümü sporun içinde açtım. Allah'a şükür bana milli forma nasip oldu. Spor öyle güzel bir araç ki, giren bir daha çıkamaz. İşte benim durumum. Bu kulüp bünyesinde yüzlerce sporcumuz bedenen ve fiziken kendisini eğitme fırsatı buluyor. Bu anlamda ben her zaman gençlerin yanında oldum, bundan sonrada olmaya devam edeceğim. Çünkü biliyorum ki, spor yapan birisi boş işlerle uğraşmaz ve her zaman çevresiyle, insanlarla barışık yaşar. Biz gençliği bu şekilde kurtarabiliriz. Ben bugün bu önemli gecede bizi yalnız bırakmayan sporcularıma ve değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kokteyl müzik ve dans gösterileriyle sona erdi.