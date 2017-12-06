New York Bölge Mahkemesi’ne 28 Ocak 2014 Tarihli Sahte Raporu Götürerek Yargılamada Delil Olarak Kullanılmasını Sağladığı İddiasıyla Hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Soruşturma Yürütülen Chp’li Eski Vekil Aykan E

IHAAW123815-ASA/06-12-2017 - New York Bölge Mahkemesi'ne 28 Ocak 2014 tarihli sahte raporu götürerek yargılamada delil olarak kullanılmasını sağladığı...

IHAAW123815-ASA/06-12-2017 - New York Bölge Mahkemesi'ne 28 Ocak 2014 tarihli sahte raporu götürerek yargılamada delil olarak kullanılmasını sağladığı iddiasıyla hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma yürütülen CHP'li eski vekil Aykan Erdemir'in taşınır ve taşınmaz tüm mal varlıklarına, banka, şirketler ve diğer tüm kurumlar nezdindeki tüm hak ve alacakları ile şirket hisselerine el konulmasına karar verildi. 06.12.2017 12:38:15 TSI NNNN