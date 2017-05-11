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”New York Masalı” Filmi Amerika’da İzleyiciyle Buluştu..

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”New York Masalı” Filmi Amerika’da İzleyiciyle Buluştu..
NEW YORK (İHA) New York'taki Moving Image Müzesi'nde düzenlenen "New York Masalı" filmin galasına yoğun ilgi gördü..

NEW YORK (İHA) New York'taki Moving Image Müzesi'nde düzenlenen "New York Masalı" filmin galasına yoğun ilgi gördü..

Paterson Belediye Başkan Yardımcısı ve filmin yapımcısı Derya Taşkın'ın ev sahipliğini yaptığı galaya; Türkiye'nin New York Başkonsolosu Ertan Yalçın, Amerika'da yasaya ünlü Türk doktoru Tamer Seçkin, Türk iş adamları Murat Köprülü" Metehan Oğuz, Kadir Taşkın ve ünlü senaryo yazarı Nermin Bezmen'nin yanısıra Türkiye'den ünlü sinema ve dizi oyuncuları Mete Horozoğlu" Tolga Savacı ve New York'ta yaşayan çok sayıda davetli katıldı.

Gala sonrası açıklamalarda bulunan New York Başkonsolosu Ertan Yalçın; Amerika'da çekilen ilk Türk filmi olması açısından gurur verici olduğunu ve filmde emeği geçenlere teşekkür etti.

Yapımcı Derya Taşkın ise, çok heyecanlı olduklarını ve Amerika'da böyle bir film yapmanin çok zor olduğunu belirterek bir ilki başarmanın sevincini yaşıyoruz diye konuştu..

Taşkın, gala sonrası New York masalı=2 içinde hazırlıklara başlanacağı müjdesini verdi.

Hollywood'un ödüllü senaristi Nilüfer Yenidoğan Özmekik'in kaleme aldığı filmin, yönetmenliğini ise Türkiye ve Los Angeles'da çeşitli projelere imza atan Doğan Özmekik üstleniyor. Esin Varan, Ahmet Bodur ve Peyman Umay'in başrollerini paylaştığı filmde ayrica B.Mert İnanç, Ferhat Daştan, Yağmur Peköz, Derya Çelikkol ve Jimm Cüneyt Gürkan gibi Amerikan dizi ve filmlerinde rol alan yabancı aktörler de yer aldı

Filmde ayrıca; Ayhan Taş, Ekin Türkmen ile Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams da konuk oyuncu olarak rol aldı.

Film, 19 Mayıs'ta Abd Ve Türkiye'de Vizyona Girecek

Romantik komedi türündeki film; hayatını değiştirmek isteyen kadın karakter ile hayatına son vermeye çalışan erkek karakterin tesadüfen karşılaşmasıyla başlayan bir aşk hikayesini anlatıyor..

Filmdeki bazı sahnelerinin Manhattan'daki ünlü Central Park'ta çekilen "New York Masalı", 19 Mayıs'ta Amerika'nın 7 eyaleti ile aynı anda Türkiye'de de vizyona girecek.

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