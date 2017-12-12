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New York Saldırısında Filistin İçin Misilleme İddiası

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New York Saldırısında Filistin İçin Misilleme İddiası
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kentinde Otobüs Terminaline gerçekleştirilen bombalı saldırının Başkan Trump'ın Kudüs kararı ile İsrail'in...

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kentinde Otobüs Terminaline gerçekleştirilen bombalı saldırının Başkan Trump'ın Kudüs kararı ile İsrail'in Gazze'ye yaptığı hava saldırılarında öldürülen 4 Filistinlinin intikamını almak için yapıldığı iddia edildi. ABD'nin haber kanalı CNN'nin bir polis kaynağına dayandırdığı haberde FBI'ın ilginç detaylara ulaştığı ileri sürüldü.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kentinde Times Meydanı ile Pensilvanya Tren İstasyonu arasında bulunan kentin en işlek ve hareketli yeri olarak bilinen 42 Cadde üzerindeki Port Authority Otobüs Terminalinde meydana gelen saldırıyı 27 yaşındaki Akayed Ullah'ın yaptığı açıklandı. 7 yıldır ABD'de yaşayan saldırganın DEAŞ'tan etkilenerek el yapımı bomba ile eylemini gerçekleştirdiği bildirildi.

Saldırgan ile birlikte yaralanan 4 kişinin tedavileri sürdürülürken FBI'ın ilginç detaylara ulaştığı açıklandı. CNN'in bir polis kaynağına dayandırdığı haberinde Başkan Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesinden sonra başlayan protesto gösterileri ve Gazze'ye yapılan hava saldırılarında öldürülen 4 Filistinlinin intikamını almak amacıyla Akayed Ullah'ın eylemini gerçekleştirdiği iddia edildi.

"Fail nihai amaçlarına ulaşamadı"

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, otobüs terminalinde yaşanan olayın terörist bir saldırı olduğunu belirterek, "Tanrıya şükür fail nihai amaçlarına ulaşamadı" ifadesini kullandı. New York Valisi Andrew Cuomo da yaptığı açıklamada halkı sakin olmaya davet ederek, "Günlük işimize geri dönelim. Onların bizi bozmasına asla müsaade etmeyeceğim" dedi.

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