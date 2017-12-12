Nezaket Okullarından Hayvan Duyarlılığı

Türkiye'nin ilk ve tek projesi olan Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulunda öğrenciler büyük bir duyarlılık örneği göstererek kış mevsiminde kuş ve kedilerin...

Türkiye'nin ilk ve tek projesi olan Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulunda öğrenciler büyük bir duyarlılık örneği göstererek kış mevsiminde kuş ve kedilerin üşümemesi için mini evler yaptı.

Geleceğin hanımefendisi ve beyefendilerini yetiştiren Pursaklar Belediyesi, insana saygılı, çevreye duyarlı ve hayvanlara karşı merhametli bir nesil yetiştiriyor. Aldıkları adab-ı muaşeret eğitimi ile toplumda fark edilen Nezaket Okulu öğrencileri, davranışlarıyla da takdir topluyor. Bu haftaki merhamet konulu derste kış mevsiminde kedilerin ve kuşların üşümemesi için kartonlardan evler yapan, hayvanlara süt ve su veren Nezaket Elçileri, bu davranışları ile takdir topladı. Küçük yaşta insana saygıyı, çevreye karşı duyarlılığı ve hayvanlara karşı merhameti öğrenen minikler, büyüklere de örnek oluyor. Kendi elleriyle yaptıkları karton evleri ağaçlara ve parkalara yerleştiren Nezaket Okulu öğrencileri aynı zaman da "Hayvanlara karşı merhametli olun" mesajı verdi.