'Nifak sokmaya çalışanlara fırsat yok'

MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin, "Ülkücülerle aramıza nifak sokmaya çalışanlara asla izin vermeyeceğiz" dedi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlkadım İlçe Başkanlığı ilk yönetim kurulu toplantısını İl Başkanı Taner Tekin ve başkan yardımcılarının da katılımı ile gerçekleştirdi.

Birlik ve beraberlik vurgusunun yapıldığı toplantıda konuşan MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin, "Bugüne kadar hep haklı çıkan Liderimiz Devlet Bahçeli’nin yanında dimdik duracak onu asla yalnız bırakmayacağız Devlet adamlığı, ileri görüşlülüğü, ülkesi ve milletinden başka önceliği olmadığı bir çok defa tescillenmiş bir genel başkanın emir ve talimatları doğrultusunda çalışmak bizler için ayrı bir onurdur. Ülkücüler asla aramıza sokulmaya çalışılan fitneye müsaade etmeyecek Teşkilatından, Doktrininden ve Liderinden taviz vermeyecektir" ifadelerini kullandı.

2019’DA İLKADIM’A

MHP SANCAĞINI DİKECEĞİZ

MHP İlkadım İlçe Başkanı İkram Erdemir, "Bizimde önceliğimiz birlik ve beraberlik içerisinde il başkanlığımız ile koordineli ve genel merkezimiz ve Liderimiz Devlet Bahçeli beyin ortaya koyduğu vizyon dahilinde üzerimize düşen çalışmaları hazırlayıp uygulamaya koymaktır. Nasıl ki 2009 yılında İlkadım burçlarına MHP sancağını dikmeyi başardıysak, teşkilatlarımız ile uyum içerisinde canla başla çalıştığımız takdirde 2019 yılında yine MHP sancağını İlkadım burçlarına dikeceğiz" diye konuştu.