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Niğde Belediye Başkan Yardımcılığına Hakan Elmas Atandı

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Niğde Belediye Başkan Yardımcılığına Hakan Elmas Atandı
Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan'ın onayıyla ataması yapılan Hakan Elmas, Başkan Yardımcılığı görevine başladı.

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan'ın onayıyla ataması yapılan Hakan Elmas, Başkan Yardımcılığı görevine başladı.

Niğde Belediye Başkanlığı bünyesinde bulunan Belediye Başkan Yardımcılığı kadrosuna İl Özel İdare Sekreter Yardımcısı Hakan Elmas atandı.

Elmas, 1982 yılında Mersin Erdemli İlçesi'nde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Erdemli'de tamamlayarak, 1999 yılında Erdemli İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. Daha sonra sırası ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Harita Kadastro Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi, İşletme Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. Bununla birlikte, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümünde Lisans eğitimine devam etmektedir. 2004 yılında TEDAŞ Mersin İl Müdürlüğü'nde 9 ay görev yaptıktan sonra, Konya-Ilıcapınar Belediyesine Fen Memuru olarak atandı. Burada yaklaşık 20 ay görev yapan ve 2007 yılından naklen Niğde İl Özel İdaresine atanan Elmas, Özel İdare bünyesinde, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nde görev yaptı. Askerlik görevini 2009 yılında kısa dönem olarak İstanbul'da yaptı. 2011 yılında Emlak ve İstimlak Müdürü, 2012 yılında vekaleten Genel Sekreter Yardımcısı olarak atandı. 2015 yılına kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile birlikte Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2015 yılında asaleten Genel Sekreter Yardımcısı olarak atandı. Elmas, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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