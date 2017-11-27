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Niğde Belediye Başkanı Özkan’dan Öğretmenlere Ziyaret

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Niğde Belediye Başkanı Özkan’dan Öğretmenlere Ziyaret
Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar'a ve okullara kutlama ziyaretinde...

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar'a ve okullara kutlama ziyaretinde bulundu.

Öğretmenler günü dolayısıyla okulları ziyaret eden Belediye Başkanı Rifat Özkan, okul idarecilerinin ve öğretmenlerin talep ve isteklerini dinledi. Başkan Özkan günün anısına öğretmenlere ajanda, kalem ve karanfil hediye etti. Öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Belediye Başkanı Rifat Özkan, "Özveri ve fedakârlık timsali olan öğretmenlerimiz, bilimin ve teknolojinin ışığında, ülkemizin geleceğinde söz sahibi olacak bireyler yetiştirerek, ülkemizi geleceğe taşımaktadırlar. Öğrencilerimizi bir tohum olarak düşünürsek, siz onları yeşertiyor ve verimli hale getiriyorsunuz. Bu yüzden öğretmenlerimize karşı yılın bir günü değil hergün bir minnet ve gönül borcumuz olduğunu unutmamalıyız" dedi.

Niğde Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, okul idarecileri ve öğretmenler ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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