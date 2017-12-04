  • BIST 104.728
  • Altın 159,543
  • Dolar 3,8943
  • Euro 4,6189
  • Samsun 21 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 14 °C
  • İzmir 16 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 15 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 17 °C

Niğde Belediye Meclisi Aralık Ayı Toplantısı Yapıldı

» »
Niğde Belediye Meclisi Aralık Ayı Toplantısı Yapıldı
Niğde Belediyesi'nin 2017 yılının son meclis toplantısı Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan başkanlığında gerçekleştirildi.

Niğde Belediyesi'nin 2017 yılının son meclis toplantısı Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, yoklama ve bir önceki döneme ait kararların tasvibinin ardından belediye 2018 mali yılı rüsum-harç ve ücret tarifeleri, 2018 mali yılı ihzari gelir ve gider bütçesi ile bütçe kararnamesi, Plan ve Bütçe Komisyonu raporuna istinaden müzakere edilerek karara bağlandı. Şehir İmar Planı'nda tadilat, talep ve teklifler ile ilgili 8 madde İmar Komisyonu'na havalesi yapıldı. Toplantıda belediyeye ait 2017 mali yılı gider bütçesi içerisinde yer alan müdürlükler arası ödenek aktarılması uygun görüldü. Mülkiyeti belediyeye ait Kumluca 184 ada 12 parseldeki bina zemininde bulunan 2 adet dükkanın satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince satışı yapılması hususunda belediye başkanına ve encümene yetki verildi. Koyunlu köyü muhtarlığının özel halk otobüsü güzergah talebi uygun bulunmayarak reddedildi. Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısında; Şahinali Mahallesi 1572 ada 4,5 parsellere avm yaptırılmak üzere, sınırlı ayni hak tesisi kurulması ile ilgili kanun incelenip rapor hazırlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi. Belediye memurları ile Belediye Başkanlığı arasında sosyal denge sözleşmesi yapılması için belediye başkanına yetki verildi. Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet hizmet aracının hibe olarak kabulü oy birliğiyle uygun bulundu. Aşağı Kayabaşı Mahallesi Kızılelma Parkı yanına tesis edilen spor kompleksine Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi isminin verilmesi uygun bulundu. Belediyenin boş memur kadroları karşılık gösterilerek bir adet Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Mezarlıklar Müdürlüğü kadrosu ihdas edildi.

Dilek ve temennilerin alınmasının ardından bir sonraki toplantının 5 Ocak 2018 Cuma günü saat:16.00'da yapılmasının kararlaştırılmasıyla toplantı sona erdi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tbmm Başkanı Kahraman’dan Milletvekilleri Karışık Otursun Önerisi04 Aralık 2017 Pazartesi 15:28
  • Nato Dışişleri Bakanların Nükleer Tehdidi Görüşecek04 Aralık 2017 Pazartesi 15:23
  • Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Kılıçdaroğlu’na Sert Çıktı04 Aralık 2017 Pazartesi 15:23
  • Ak Parti, Çin’de Terörü Görüştü04 Aralık 2017 Pazartesi 15:08
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yatırım İçin Yurt Dışına Kaynak Götürene Sözümüz Yoktur”04 Aralık 2017 Pazartesi 15:03
  • Yemen’de İran Destekli İsyancı Grup Husilerin Eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih’in Evini Bombaladığı Belirtilirken, Yemen Devlet Televizyonu Salih’in Öldürüldüğünü Doğruladı.04 Aralık 2017 Pazartesi 14:58
  • Başbakan Yıldırım Edirne’ye Geliyor04 Aralık 2017 Pazartesi 14:48
  • Kent Konseyi’nden Söğüt’e ‘Hayırlı Olsun’ Ziyareti04 Aralık 2017 Pazartesi 14:43
  • Chp Antakya İlçe Kongresi Yapıldı04 Aralık 2017 Pazartesi 14:43
  • Dulkadiroğlu Belediyesi’nden "Hizmette 3 Yıl" Fotoğraf Sergisi04 Aralık 2017 Pazartesi 14:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti