Niğde Belediye Meclisi Aralık Ayı Toplantısı Yapıldı

Niğde Belediyesi'nin 2017 yılının son meclis toplantısı Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan başkanlığında gerçekleştirildi.

Niğde Belediyesi'nin 2017 yılının son meclis toplantısı Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, yoklama ve bir önceki döneme ait kararların tasvibinin ardından belediye 2018 mali yılı rüsum-harç ve ücret tarifeleri, 2018 mali yılı ihzari gelir ve gider bütçesi ile bütçe kararnamesi, Plan ve Bütçe Komisyonu raporuna istinaden müzakere edilerek karara bağlandı. Şehir İmar Planı'nda tadilat, talep ve teklifler ile ilgili 8 madde İmar Komisyonu'na havalesi yapıldı. Toplantıda belediyeye ait 2017 mali yılı gider bütçesi içerisinde yer alan müdürlükler arası ödenek aktarılması uygun görüldü. Mülkiyeti belediyeye ait Kumluca 184 ada 12 parseldeki bina zemininde bulunan 2 adet dükkanın satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince satışı yapılması hususunda belediye başkanına ve encümene yetki verildi. Koyunlu köyü muhtarlığının özel halk otobüsü güzergah talebi uygun bulunmayarak reddedildi. Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısında; Şahinali Mahallesi 1572 ada 4,5 parsellere avm yaptırılmak üzere, sınırlı ayni hak tesisi kurulması ile ilgili kanun incelenip rapor hazırlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi. Belediye memurları ile Belediye Başkanlığı arasında sosyal denge sözleşmesi yapılması için belediye başkanına yetki verildi. Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet hizmet aracının hibe olarak kabulü oy birliğiyle uygun bulundu. Aşağı Kayabaşı Mahallesi Kızılelma Parkı yanına tesis edilen spor kompleksine Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi isminin verilmesi uygun bulundu. Belediyenin boş memur kadroları karşılık gösterilerek bir adet Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Mezarlıklar Müdürlüğü kadrosu ihdas edildi.

Dilek ve temennilerin alınmasının ardından bir sonraki toplantının 5 Ocak 2018 Cuma günü saat:16.00'da yapılmasının kararlaştırılmasıyla toplantı sona erdi.