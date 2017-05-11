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Niğde Belediyesi Birçok Hizmeti Vatandaşa Ücretsiz Veriyor

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Niğde Belediyesi Birçok Hizmeti Vatandaşa Ücretsiz Veriyor
Niğde Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışını verdiği tüm hizmetlerde uygulayarak vatandaşın yanında oluyor.

Niğde Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışını verdiği tüm hizmetlerde uygulayarak vatandaşın yanında oluyor.

Bu kapsamda Niğde Belediyesi birçok hizmeti ücretsiz olarak vatandaşın hizmetine sunuyor. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren vidanjör, Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki cenaze hizmetleri ve Evlenme Memurluğu" na bağlı nikah işlemleri için belediye vatandaştan ücret almıyor.

Niğde Belediyesi evlenecek çiftlere destek sağlamak adına aile cüzdanı haricinde diğer işlemlerde herhangi bir ücret talep etmiyor. Aile cüzdanının bedeli Maliye tarafından istendiği için belediye nikah işlemlerinden hiçbir ücret almamış oluyor. Şehir dışında kıyılacak nikahlar için düzenlenen evlenme izin belgesi de bazı belediyeler tarafından ücretlendirilirken Niğde Belediyesi bu hizmeti ücretsiz olarak veriyor. Belediye Nikah Salonu dışında düğün salonlarında kıyılan nikahlar için de ücret alınmıyor.

Cenaze hizmetlerinin tamamı ücretsiz

Vatandaşın iyi gününde olduğu kadar acılı günlerinde de yanında olmayı sosyal belediyecilik anlayışının bir gereği olarak gören Niğde Belediyesi yakınlarını kaybeden vatandaşlara ulaşımdan defin hizmetlerine kadar pek çok alanda ücretsiz olarak hizmet veriyor. Niğde Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren cenaze hizmetleri vatandaşlara cenaze işlerinde büyük kolaylık sağlıyor. Verilen hizmetler kapsamında; cenazenin evden alınması, isterlerse cenazenin evin önünde yıkanması, cenaze evine sandalye veya evin önüne çadır kurulması, bayan ve erkek cenaze görevlisi, yıkama, kefen ve defin hizmetleri, ücretsiz sıra mezarı, cenaze evinden mezarlığa servis, belediyeden sela yaptırılması ve kefen hizmetleri ücretsiz olarak sağlanıyor.

Ücretsiz vidanjör hizmeti

Niğde Belediyesi, kanalizasyon ve kanal tıkanmalarında kullanılan vidanjörü vatandaş için ücretsiz hale getirdi. Vatandaşın Niğde Belediyesi Akıllı Masa" ya telefonla ilettiği vidanjör talebi karşılığında vatandaştan herhangi bir ücret alınmıyor.

Vatandaşımızın yükünü hafifletiyor

Sosyal belediyecilik kapsamında insan odaklı hizmet anlayışı ile vatandaşın her zaman yanlarında olduklarını dile getiren Başkan Akdoğan, " Vatandaşımıza eğitimden temel ihtiyaçlarına kadar her konuda yardımcı ve destek oluyoruz. Vatandaşımızın her ihtiyacında yanlarında olarak onların yükünü hafifletiyoruz. Biz bu konuda üzerimize düşen ne varsa yapma gayreti içerisindeyiz "dedi.

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