Niğde Belediyesi Sinekle Mücadeleye Başladı

Niğde Belediyesi havaların ısınmasıyla birlikte sinekle mücadele çalışmalarına başladı.

Niğde Belediyesi havaların ısınmasıyla birlikte sinekle mücadele çalışmalarına başladı.

Kasım ayına kadar devam edecek olan çalışmalarda 1 veteriner hekim, 3 ekipmanlı araç ve 6 uygulayıcı personel 7 gün 24 saat vatandaşın hizmetinde olacak.

Niğde Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler vatandaşlara özellikle yaz aylarında rahatsızlık veren sivrisinek ve haşerelerin üremelerini engellemek için ilaçlama çalışmalarına başladı. 3 ekipmanlı araç, 6 personel ve 1 veteriner hekimle başlayan ilaçlama çalışmaları yaz boyunca şehir genelinde artarak devam edecek.

Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilaçlama çalışmaları kapsamında gübrelik alanlarda, durgun sularda, inşaat alanları ve rögar sistemleri başta olmak üzere 125 jit alanında ilaçlama yapacak.

'7/24 vatandaşımızın hizmetindeyiz'

Niğde'nin her açıdan daha yaşanabilir ve daha sağlıklı bir şehir olması adına çalıştıklarını söyleyen Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan," Vatandaşlarımızın haşerelerden oluşabilecek rahatsızlıklardan etkilenmemesi için gerekli tüm önlemleri aldık. İlaçlama çalışmalarına başlayan ekiplerimiz nisan ayının gelmesiyle şehir genelindeki parklarda ve ağaçlık alanlarda ilaçlamaya devam edecek. Haziran ayıyla birlikte 2 ilaçlama aracı da mahallelerimizi gezerek belirlenen programla ilaçlama yapacaklar" dedi.

Bu arada Niğde Belediyesinin 232 35 50 numaralı ve 139 nolu şikayet hattı aranarak talep ve sorunlar belirtilebilir.