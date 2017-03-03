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Niğde Belediyespor’a 14 Bin Tl Ceza

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Niğde Belediyespor’a 14 Bin Tl Ceza
Niğde Belediyespor'a Ankaragücü maçındaki olaylardan dolayı 14 bin TL ceza yedi.

Niğde Belediyespor'a Ankaragücü maçındaki olaylardan dolayı 14 bin TL ceza yedi.

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup 24. hafta maçında Ankaragücü ile karşılaşan Niğde Belediyespor karşılaşması sırasında ve sonrasında yaşanan olaylardan dolayı 10 bin TL ve 4 bin TL şeklinde toplamda 14 bin TL ceza yedi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun internet sitesinde yaptığı açıklamada şunları yayınladı:

"Niğde Belediyespor Kulübünün, 26.02.2017 tarihinde oynanan Niğde Bld. Spor - Mke Ankaragücü Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Niğde Bld. Spor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

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