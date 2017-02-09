Niğde Emniyet Müdürlüğüne Taze Kan

Emniyet Genel Müdürlüğünün ataması ile Niğde Emniyet Müdürlüğüne emniyet müdür yardımcısı ve şube müdürü atandı.

Niğde Emniyet Müdürlüğüne müdür ataması yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün ataması ile Niğde Emniyet Müdürlüğüne emniyet müdür yardımcısı ve şube müdürü atandı.

Emniyet Müdür Yardımcılığına atanan Kutup Filibeli ve Şube Müdürü olarak atanan İlker Yangırlıer görevlerine başladı. Öte yandan 1 emniyet müdür yardımcısı ve 1 şube müdürlerinin atamalarının yapıldığı ve önümüzdeki günlerde göreve başlayacakları öğrenildi.