Niğde Memur-sen 15 Temmuz Şehitlerini Unutmadı

Niğde Memur-Sen 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde şehitleri unutmadılar.

Niğde Memur-Sen 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde şehitleri unutmadılar.

Niğde Ömer Halisdemir Meydanında toplanan Memur-Sen üyeleri 249 Şehidimizin resimlerinin bulunduğu önlükler ile bir araya geldiler.

Basınn açıklamasında bulunan Memur-Sen Niğde İl Başkanı Hasan Orhan, "Bundan 1 yıl önce Fettullahçı Teör Örgütü, bu millete boyun eğdirmeye ve yönetime el koymaya yeltendi. Bu girişimi bir darbenin yanında bir işgal girişimi olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Hain darbe ve işgal girişiminde 8 binden fazla askeri personel 35 uçak, 37 helikopter, 74 tank, 246 zırhlı araç, 3 askeri gemi ve 4 bine yakın silah bu millete kullanıldığını söyleyen Başkan Orhan, "Meclis Cumhurbaşkanlığı külliyesi, Özel harekat Daire Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile MİT saldırıya uğradı. Genel Kurmay 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, TRT ve onlarca kurum işgal edildi. Onlarca kurumun işgalini ise millet engelledi Darbe girişimi sonucu 250 kahraman kardeşimiz şehit, 2 bin 193 kardeşimiz ise gazi oldu. 15 Temmuz bize iki şeyi hatırlatıyor. Birincisi Fetö'cü ihanet ikincisi kahramanca direniş, vatana sadakat, şehadet ve yenide diriliş. İhaneti de sadakati de unutmayacağım ve unutturmayacağız. Çünkü gaflete uyuyan ihanete uyanır. 15 Temmuz bir şehadet geçididir. Çanakkale'nin kınalı kuzularının, Kafkasları, Sarıkamışları ve Yemenlerin hikayesidir. 15 Temmuz bir şehadet şölenidir. 15 Temmuz bir diriliş gecesidir. 15 Temmuz bir iman manifestosudur.15 temmuzu unutmayacağız unutturmayacağız." diye konuştu.

Açıklamanın ardında toplanan Memur-Sen üyeleri 15 Temmuz'da şehitlerinin adlarını okuyarak yoklama aldılar.

Program hatim duası yapılarak sona erdi.