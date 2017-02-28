Niğde Müsiad Başkanı Değişti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Niğde Şube Başkanlığı görevinde nöbet değişimi oldu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Niğde Şube Başkanlığı görevinde nöbet değişimi oldu.

Kısa adı MÜSİAD olan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Niğde Şube Başkanlığı görevini Hüsamettin Gümüştepe bıraktı. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Niğde Şube Başkanlığı görevine İsmail Karanfil getirildi. Karanfil, 6 Mart günü düzenleyecekleri konferansa 3. Dönem Genel Başkanı Ömer Bolat, Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, Gazeteci yazar Mehmet Sami Özbey'in katılacağını ve Niğdelileri davet ettiklerini söyledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Niğde Şube Başkanı İsmail Karanfil, yapılan değişikliğin ardından dün bir basın toplantısı düzenledi. 28 Şubat'ın yıldönümüne değinen Karanfil, 28 Şubat'ın post modern darbenin yapıldığı gün olduğunu belirtti.

MÜSİAD Niğde Şube Başkanı Karanfil, "Bu post modern darbeyi ve milletimin imanını sömürerek değerlerini çalarak 15 Temmuz'da kalkışma yapan Siyonist uşağı FETÖ'yü başta olmak üzere tüm darbeleri bu millete reva görenleri şiddetle kınıyor ve lanetliyorum." dedi.

MÜSİAD Niğde Şube Başkanı Karanfil, "Dönemin Başbakanı Prof. Dr. Necmeddin Erbakan'a ve onurumuz, şerefimiz, şehidimiz Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, minnet ve saygıyla anıyorum." şeklinde konuştu.

Bugün gölgesi bütün dünyaya yayılan MÜSİAD ağacının, zamanın toprağına ekilen bir fikir tohumu olduğunu anımsatan Karanfil, Mayıs 2017 ayı itibariyle 27. Yıldönümünü idrak edeceklerini belirterek; "Bugün itibariyle ülkemizin her köşesinde var olan yurt içinde büyük ilçeler dahil 86 nokta, yurt dışında ise 68 ülkede 181 noktadayız. MÜSİAD ailesi 11 Bin üye, 50 Bin İşletme olarak Türkiye'nin yurt içinde ve yurt dışında en yaygın işadamları derneğiyiz." dedi.

Küresel bir Sivil Toplum Kuruluşu olduklarının altını çizen MÜSİAD Niğde Şube Başkanı İsmail Karanfil, konuşmasında; "Hem yenilikçi çabaları, hem de kadim değerleri temsil eden bir Kurum olarak, "Biz, Türkiye'nin yeni yüzüyüz." ifadelerine yer verdi.

MÜSİAD Niğde İl Teşkilatının kurucu Başkan Hüsamettin Gümüştepe'nin önderliğinde 2014 yılı Şubat ayından itibaren 10 inanmış işadamıyla bu kutsal yolculuğa çıktığına vurgu yapan Karanfil, Niğde'nin Türkiye'nin yeni gücüne ve yeni yüzüne ihtiyacı olduğunu, köklü milletin değerlerine dayanan bu örgütün Niğde'de kurulması gerektiğine inandık. Bu inanmışlığın gereği olarak Niğde'mize MÜSİAD'ı kazandıran başta Hüsamettin Gümüştepe, tüm kurucu üyelerine ve önceki dönem yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.

Kısa adı MÜSİAD olan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Niğde Şube Başkanı İsmail Karanfil, ortak akılla hareket edeceklerini, "birimiz hepimiz, hepimiz birimiz" felsefesine özgü birliktelik ve sahiplenmenin en üst seviyeye çıkartılmasına çaba sarf edeceklerini söyledi. MÜSİAD Niğde Şube Başkanı Karanfil konuşmasını şöyle sürdürdü: "Üyelerimizle ilişkilerimizi daha diri ve canlı tutacak, üyeler arası kaynaşmanın ve ticaretin arttırılmasını sağlayacak ortaklık kültürünün yaygınlaştırılmasına zemin hazırlayacak sosyal aktiviteler, ticari argümanlar keşfedip, başta yakın Şubelerimize olmak üzere günü birlik geziler düzenlenecek, bölgesel, ticari ve teknik işbirliği arttırılarak üyelerimizin ve dolayısıyla memleketimizin iktisadi kalkınması geliştirilerek Şube çatımız güçlendirilecek. Onların sorun ve sıkıntılarının Kurumsal gücümüzden de faydalanmak kaydıyla çözümünde paydaş olunacak. Teşkilat çalışmalarına ağırlık verilecek. Bu bağlamda sanayici ve işadamlarımızla sık sık ziyaretler yapılmak suretiyle MÜSİAD'ımızın Niğde'miz, ülkemiz ve dünyadaki önemi vurgulanarak yurt içinde ve yurt dışında var olan 11 Bin üye ve 50 Bin işletmenin gücünden faydalanması gerektiğine vurgu yapılacak. Yeni pazarlar hakkında fikir alışverişinde bulunulacak. Bu hususta Niğde ve Bor Organize Sanayi Bölgeleri başta olmak üzere üretim yapan firmalarımıza ağırlık verilecek. Başta İŞKUR, KOSGEB, SGK ve Vergi Dairesi olmak üzere tüm Kurum ve Kuruluşlarla işbirliği ve güç birliği yapmak kaydıyla kuruluşumuzda seminer ve eğitim programları yapılarak üyelerimize güncel bilgileri bire bir ve zamanında aktarılacak, hem üyelerimizin var olan çalışanlarının yetişmesi, hem de nitelikli eleman hususundaki eksikliğine yardımcı olma adına adımlar atılacak. Sosyal Sorumluluğumuz ve milletimize olan asli görevimiz gereği bir önceki yönetimde yapmış olduğumuz "Son Darbe 28 Şubat" panelinde olduğu gibi tüm halkımıza yönelik konferans, seminer ve paneller tertip edilerek bizi biz yapan ve bu milleti ayakta tutan değerler işlenecek. Bununla ilgili 06 Mart 2017 Pazartesi akşamı 3. Dönem Genel Başkanımız Ömer Bolat, Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, Gazeteci yazar Mehmet Sami Özbey'in katılacağı "Darbeler ve Yeni Türkiye" isimli konferans tertip edeceğiz."