Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, Belde Ziyaretlerini Sürdürüyor

Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, belde ziyaretleri kapsamında Yıldıztepe ve Hacıabdullah Kasabalarını ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, belde ziyaretleri kapsamında Yıldıztepe ve Hacıabdullah Kasabalarını ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

İlk ziyaretini Yıldıztepe Kasabasına gerçekleştiren Vali Peynircioğlu'na İl Jandarma Komutanı J. Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna, İl Genel Meclis Üyeleri ile Kurum Müdürleri eşlik etti.

Yıldıztepe Belediye Başkanı Metin Akgümüş, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Çalışanları ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılanan Vali Peynircioğlu, Başkan Akgümüş'ü makamında ziyaret ederek kasabanın genel durumu ve belediyenin kasabada yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vatandaşlarla bir araya geldiği toplantıda kasaba sakinlerinden sorun, öneri ve dileklerini dinleyen Vali Peynircioğlu, vatandaşlarca paylaşılan sorunların kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması için ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

Vali Peynircioğlu, gerçekleştirilen toplantının ardından heyetle birlikte Hacıabdullah kasabasına giderek Belediye Başkanı Ahmet Takyan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret öncesi Hacıabdullah Kasabası Belediye Başkanı Ahmet Takyan, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda kasaba sakini Vali Peynircioğlu'nu Belediye binası önünde karşıladı.

Belediyedeki ziyaretin ardından vatandaşlarla yaptığı toplantı esnasında Başkan Takyan'dan kasabanın nüfusu, sosyoekonomik durumu ve tarımı hakkında bilgi alan Vali Peynircioğlu, kasabada yaşanan sorunlar ve sorunların çözümleri hakkında değerlendirmede bulundu.

Vatandaşların sorunlar dışında görüş ve önerilerini de dile getirdiği toplantıda konuşan Vali Peynircioğlu; dile getirilen sorunların çözümü ve taleplerin yerine getirilmesi hususunda gereken tüm çalışmaların yapılacağını ve takipçisi olacağını ifade etti.