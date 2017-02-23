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Niğde Valisi Peynircioğlu, Bor Ve Altunhisar İlçelerinde Vatandaşlar Buluştu

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Niğde Valisi Peynircioğlu, Bor Ve Altunhisar İlçelerinde Vatandaşlar Buluştu
Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu ve daire amirleri Bor ve Altunhisar ilçelerini ziyaret etti.

Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu ve daire amirleri Bor ve Altunhisar ilçelerini ziyaret etti.

Peynircioğlu ve beraberindekiler Altunhisar ilçesinde Muhtarlar ile görüştü.

Ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Peynircioğlu, vatandaşların sorunları dinleyerek çözümleri hakkında değerlendirmede bulundu.

Vatandaşları tek tek dinleyen Vali Peynircioğlu, kendisine iletilen sorunların biran önce çözüme kavuşturulması için kurum müdürlerine talimat verdi. Burada gerçekleştirilen toplantının ardından Kemerhisar Beldesini ziyaret eden Vali Peynircioğlu, Kemerhisar Belediye Başkanı Beytullah Kirazcı ile görüştü.

Altunhisar ilçesinde Muhtarlar toplantısında ise konuşma yapan Vali Peynircioğlu şunları söyledi; "Muhtarlarımızın bizlere ileteceği vatandaşlarımızın ve çiftçilerimizin gerek tarımla, gerek asayişle, gerek eğitimle, gerek sağlıkla ilgili sorunlarını birlik ve beraberlik içerisinde çözüme kavuşturmak için burada bir araya geldik. Niğde'nin tüm ilçelerinde olduğu gibi Altunhisar ilçesinde de yatırımlar devam ediyor. Bu hizmetlerin kazandırılmasında muhtarlarımızın da emekleri var. Ben kendilerine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Gerçekleştirilen toplantı sonunda Vali Peynircioğlu, Muhtarların dile getirdikleri sorun ve taleplerin çözümleri için gereken çalışmaların ilgili Kurum Müdürlerinden en kısa sürede sonuçlandırılmasını istedi.

Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu'na İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutanı J. Albay İdris Tataroğlu, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Nebol, İl Müftüsü Alaattin Gürpınar, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Koca, İl Sağlık Müdürü Yılmaz Yücel, Kültür ve Turizm Müdürü Selçuk Demirtaş, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Asım Baş, Orman İşletme Müdürü Mehmet Özdemir, DSİ 45. Şube Müdürü Baki Türktemiz, Halk Sağlığı Müdür Vekili Ertan Değirmencioğlu'da eşlik etti.

Niğde Valisi Peynircioğlu, Bor Ve Altunhisar İlçelerinde Vatandaşlar Buluştu

Niğde Valisi Peynircioğlu, Bor Ve Altunhisar İlçelerinde Vatandaşlar Buluştu

Niğde Valisi Peynircioğlu, Bor Ve Altunhisar İlçelerinde Vatandaşlar Buluştu

Niğde Valisi Peynircioğlu, Bor Ve Altunhisar İlçelerinde Vatandaşlar Buluştu

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