Niğde’de 7 Mahrem İmamı Tutuklandı

FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarına yönelik yurt genelinde yapılan eş zamanlı operasyonlar kapsamında Niğde'de 7 kişi tutuklandı.
Niğde'de mahrem imam olduğu tespit edilen 36 örgüt mensubundan 27'sinin daha önce tutuklu olduğu tespit edilmişti. Yapılan operasyonlar sonunda geriye kalan 9 mahrem imamdan 7 "si ise geçen hafta yakalanmış ve emniyette ilk sorgulamaları yapılarak Niğde Adliyesinde hâkim karşısına çıkarılmışlardı.
Yapılan yargılama sonunda Y.A., S.E., E.Ç., M.K., A.A., L.Y. ve G.A. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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