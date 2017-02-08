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Niğde’de 9 İşçi Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi

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Niğde’de 9 İşçi Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi
Niğde'de patates deposunda çalışan 9 patates işçisi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Niğde'de patates deposunda çalışan 9 patates işçisi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Tırhan köyündeki patates deposunda işçilerin ısınması için soba yakıldı. Sobadan sızan karbon karbonmonoksit gazından etkilenen F.Ç.(49), S.Y.(35), N.O.(38), Z.A.(42), N.A. (50), N.A.(45), B.K.(24), H.Ö.(49) ve G.U.(44) kendi imkanlarıyla Niğde Devlet Hastanesine geldi. İşçiler karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi edildi.

Zehirlenen vatandaşların sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi.

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