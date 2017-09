Niğde’de Aynı Anda İki Ayrı Kaza: 4 Yaralı

Niğde'de aynı anda iki ayrı kaza meydana geldi, 2 ayrı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilk kazada Niğde-Bor yolu 2. kilometresinde meydana geldi.

Niğde" den Bor istikametine giden Said Burhan B. yönetimindeki 51KL 487 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü Said Burhan B ve otomobilde bulunan Enes Y. ve Çağrı A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri takla atan araçtan sürücü Said Burhan B. ile otomobilde bulunan Enes Y. ve Çağrı A.'yı çıkararak ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Kaza yerine gelen Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri araçta yandın çıkmasına karşı otomobilde incelemelerde bulunarak önlem aldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İkinci kaza ise Niğde Bor Yolu Sabancı kız yurdunun önünde meydana geldi. Bisiklet ile yaya yolundan karşıdan karşıya geçmeye çalışan Türkmenistanlı üniversite öğrencisi İslam Urazbayeve, Bor istikametin den Niğde istikametine doğru seyir halinde olan Mehmet Ç.(57), yönetimindeki 51 DS 036 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Çarpmanın etkisi ile yola savrulan bisiklet sürücüsü Türkmen öğrenciye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralı bisiklet sürücüsü ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırması Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan bisiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazada otomobil sürücüsü Mehmet Ç.(57), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polis ekipleri her iki kaza ile ilgili inceleme başlattı.