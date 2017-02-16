Niğde’de Belediye Başkanları Toplantısı Yapıldı

Yerel yönetimlerde verimliliği artırmak amacıyla Gaziantep Milletvekili ve Genel Merkez Yerel Yönetimler başkan yardımcısı Abdülkadir Yüksel'in katılımı...

Yerel yönetimlerde verimliliği artırmak amacıyla Gaziantep Milletvekili ve Genel Merkez Yerel Yönetimler başkan yardımcısı Abdülkadir Yüksel'in katılımı ile, Belediye Başkanları toplantısı yapıldı.

Ak Parti Niğde Yerel Yönetimler toplantısına, Ak Parti Niğde İl Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Yerel Yönetimler Başkanı Sedat Çağlar, İlçe başkanları ve belediye başkanları ile belde belediye başkanları katıldı.

AK Parti Yerel Yönetimler toplantısında, bilgi ve tecrübe paylaşımı, yerel yönetimlerin etkinliği ve verimliliğini artırmak, çalışmaların usul ve esaslara uygunluğunu temin etmek ve medeniyet tasavvuruna dayalı şehircilik anlayışlarını incelemek amacıyla bilgi paylaşımında bulundu.

Belediyelerin yaptığı hizmetler, yapılacak projeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda ayrıntılı değerlendirmede bulunuldu.