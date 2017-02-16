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Niğde’de Esnaflar Gönül Kapısını Gezdi

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Niğde’de Esnaflar Gönül Kapısını Gezdi
Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Gönül Kapısı marketi esnafa tanıtmaya...

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Gönül Kapısı marketi esnafa tanıtmaya devam ediyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşın her ihtiyacında yanında olan Niğde Belediyesi sosyal belediyecilik alanındaki çeşitliliğiyle adeta çığır açıyor. Gıdadan giyeceğe, kırtasiye malzemesinden, temizlik maddelerine kadar bir evin ihtiyacı olabilecek tüm ürünleri bünyesinde bulunduran Gönül Kapısı market gün geçtikçe daha çok büyüyor.

Esnaf tarafından büyük ilgi gören Gönül Kapısı tanıtım programlarında 10. Haftaya gelindi. Gönül Kapısı marketin tanıtılması için her hafta Niğde'de faaliyet gösteren bir grup esnaf ve hayırsever vatandaşla bir araya gelen Başkan Akdoğan bu hafta da geleneği bozmadı. Kalabalık bir esnaf grubuyla Gönül Kapısı markette buluşan Akdoğan marketin çalışma sistemini anlatırken esnafa da çağrıda bulundu. İhtiyaç sahibi vatandaşların, kartlı sistemle para ödemeden ihtiyaçlarını karşılayabildiği market ile ilgili bilgi veren Başkan Akdoğan, markette bulunan dijital sistemin Niğde Belediyesi tarafından yapıldığına değindi. Akdoğan " Bizim amacımız veren el ile alan eli buluşturmak ve bu konuda bir köprü vazifesi görmek. Yaptığımız bu iyiliğe sizleri de ortak ederek Gönül Kapısı marketimize davet ettik" dedi.

Gönül Kapısı marketi Başkan Akdoğan'la birlikte gezen hayırsever vatandaşlar böyle bir sistemin kurulmasından dolayı çok gururlandıklarını belirterek Belediye Başkanı Akdoğan'a teşekkür ettiler.

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