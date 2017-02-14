Niğde’de Fetö Davaları Devam Ediyor

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında "Terör örgütü üyesi olmak"...

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında "Terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılan 8 öğretmen ve 1 öğrenci, hakim karşısına çıktı.

Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Fayık D. Ahmet U. Atıf G. Muhammet E. Uğur A. Faruk G. İzzet G., tutuksuz yargılanan sanık Suat S. ve tutuklu sanık Öğrenci Fatih Ç. İle avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti, Öğrenci Fatih Ç'nin tahliyesine tutuksuz yargılanan Suat S'nin tutuksuzluk halinin devamına, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.