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Niğde’de Fetö Soruşturmasında 4 Tutuklama

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Niğde’de Fetö Soruşturmasında 4 Tutuklama
Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 avukattan 4'ü tutuklandı.

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 avukattan 4'ü tutuklandı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince 18 Şubat'ta Niğde merkezli Adana, Ankara ve Kayseri'de eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden avukat olan zanlılardan avukatlar H.A, H.A.K, Y.Ü, O.Y. ve K.C. adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen avukatlardan Y.Ü, H.A, O.Y., H.A.K tutuklanırken K.C. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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