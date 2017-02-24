Niğde’de Fetö’den 6 Kişi Tutuklandı

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakim karşısına çıkan 10 kişiden 6'sı tutuklandı.

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakim karşısına çıkan 10 kişiden 6'sı tutuklandı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince 18 Şubat günü Niğde merkezli Adana, Ankara ve Kayseri'de yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve "ByLock" kullandıkları belirlenen 8 öğretmen, 1 öğrenci ve 1 memur ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 6'sı tutuklandı.