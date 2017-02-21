Niğde’de Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

Niğde'de hırsızlık ve yağma suçlarından aranan zanlı polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Niğde'de hırsızlık ve yağma suçlarından aranan zanlı polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde'deki 20 yaşında olan B.A. üç ayrı hırsızlık , bir yağma ve 11 kişinin de cep telefonlarını yardım amaçlı isteyerek alıp kaçma gibi güveni kötüye kullanma suçlarından 15 kişiyi mağdur ederek kaçtı. Yapılan şikayetler üzerine, çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, B. A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan B. A. tutuklanarak Niğde E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.