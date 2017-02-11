Niğde’de Huzur Operasyonu

Niğde'de polis ve jandarma ekiplerinin katılımıyla "Huzur 3" operasyonu yapıldı.

Niğde'de polis ve jandarma ekiplerinin katılımıyla "Huzur 3" operasyonu yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Türkiye genelinde gerçekleştirilen uygulama kapsamında kentte suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla "huzur" operasyonu başlattı. Terör, Asayiş, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Kaçakçıklık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Trafik Denetleme şubelerine bağlı ekip ve personellerin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı. Kentin giriş çıkış noktalarında yapılan uygulamaların haricinde belirli noktalarda uygulama yapan Asayiş ekipleri de kentteki kafe, kıraathane ve çeşitli mekanlarda uygulama yaptı. Ekipler, kontrol noktasına gelen araçlarda arama yapıp şüpheli kişilerin kimliklerini kontrol etti.

Uygulama ile ilgili açıklama yapan Niğde İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, uygulama sırasında polis ve jandarma ekiplerinin katılımıyla "huzur" uygulaması yapıldığını söyledi. Kurt, "Bütün Niğde il genelinde, ana yollarda, ilçelerimizin giriş ve çıkışlarında polis ekiplerimizle birlikte uygulama yapıyoruz. Bugünkü uygulamamız farklı olarak, bu saat itibari ile yapılmış uygulama bütün Türkiye genelinde aynı anda aynı saatte yapılıyor olması. Bugün farklı olarak bakanlığımızın koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ile birlikte Jandarma Genel Komutanlığı da aynı anda aynı saate tüm Türkiye'de yol uygulamalarına başlamış bulunmaktayız. İlimizin huzuru, güveni gayet iyi. Bu tür uygulamalardan vatandaşımızın da memnun olduğunu görüyoruz. Bize yapmış oldukları anlayışta dolayı da tüm halkımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Uygulamanın saat 01.00'de sona ereceği öğrenildi.