Niğde’de İstihdam Seferberliği Toplantısı

Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu başkanlığında "İstihdam Seferberliği" toplantısı yapıldı.

Toplantıya Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Görür, Niğde Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Şevket Katırcıoğlu, Ticaret Borsası Başkanı Zafer Uyanık, Kaymakamlar, ilçe ve belediye başkanları çalışma hayatında faaliyet gösteren kamu kurumları ve iş dünyası kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

İstihdam seferberliği kapsamında Niğde'de istihdamın artırılması ile ilgili çalışmalar yapılacağını söyleyen Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu konuşmasında şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ülke çapında bir istihdam seferberliği kampanyası başlatmışlardır. Tabi ki bu konu hepimiz açısından oldukça önem taşımaktadır. Yalnızca ülkemiz açısından değil; dünyada da istihdamın artık ne kadar zorlu bir hale geldiğini, istihdamda giderek yaşanan sıkıntıların ve daralmanın insanlar üzerinde ne kadar tedirginlik yarattığını görmekteyiz. Dünyadaki ve ekonomideki bu sıkıntılardan maalesef zaman zaman bizde ülke olarak, millet olarak etkilenmekteyiz. İşsizliği mümkün olduğunca en aza indirmek amacıyla, istihdamı arttırmak adına Devletimiz ve Hükümetimiz ne gerekiyorsa yapıyor. İşte bu istihdam seferberliği kapsamında bilindiği üzere pek çok yeni düzenlemeler yapıldı. Bu gün yapılan bu toplantının en önemli amaçlarından birisi de düzenlemelerin kamuoyuna doğru bir biçimde aktarılmasıdır. Bu sayede özelde Niğde'mizde, genelde ülkemizde istihdamın arttırılmasını amaçlamaktayız."

İstihdam seferberliğine her kesimin destek olması gerektiğini vurgulayan Vali Ertan Peynircioğlu, "Herkesin, her kurum ve kuruluşun, meslek odalarının ve resmi kurumların bu sürece katkıda bulunması önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanımız mart ayına kadar istihdamın bir buçuk milyon kişi arttırılması hedefi verdiler. İnşallah ülke olarak bu hedefe ulaşacağız. Devletimiz ve Hükümetimiz istihdamın arttırılması için pek çok kolaylık sağlamaktadır. Bundan sonrada bu kolaylıklar oluşturulmaya, vatandaşlarımızın, milletimizin ve işadamlarımızın hizmetine sunulmaya devam edecektir. Hükümetimiz bu konuda kararlıdır. Bunu da gerek Başbakanımız, gerekse ilgili Bakanlarımız açık bir şekilde deklare etmektedirler. Bizde tüm İl Valileri olarak, hem Sayın İçişleri Bakanımız hem de Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızla birlikte bir telekonferans toplantısı gerçekleştirdik. Orada da Sayın Bakanlarımızın önemli müjdeleri oldu. Bizlerin yapacağı da bu imkânları, bu müjdeleri vatandaşlarımıza anlatabilmek ve bu imkânların kullanılmasını sağlayabilmektir. Çalışmalarımız geçtiğimiz hafta itibarıyla sahada başlamış bulunmaktadır. Bu çalışmalar önümüzdeki süreçte daha da hızlanarak devam edecek. İŞKUR ve SGK Müdürlüklerimiz planlamalarını yaptılar. İnşallah toplumun her kesimine ve çalışma hayatının her kesimine nüfuz ederek bu konudaki çalışmalarımızı sürdürmüş olacağız. Devletimiz "Yeter ki isteyin, proje getirin; ben her türlü finansmanı sağlayacağım." diyor. Yeni alınan işçilerin sigortasından vergisine kadar, hatta ücretine kadar pek çok gideri devletimiz karşılamaktadır. Bilindiği gibi kontenjanı yüzde 30'a kadar çıkabilen işbaşı eğitimleri var. Yani 100 işçi çalıştıran bir işletme 30 işçiyi devletin desteği ile çalıştırabiliyor. Bunlar çok ciddi rakamlardır. İşveren üzerindeki İş gücü maliyetinin belli oranlarda azaltılması adına, istihdamın artırılması adına, sizlerden isteğimiz bu konuları ve teşvikleri tüm halkımıza iletmenizdir. Niğde olarak, Niğdeli işadamları olarak istihdam seferberliğine, insanımızın iş ve aş sahibi olmasına katkıda bulunacağımızı ümit ediyorum." şeklinde konuştu.

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mustafa Aydoğdu ve İŞKUR İl Müdür V. Ali Bingül'ün yaptığı sunumlar ile devam eden toplantı yapılan fikir alışverişinin ardından sona erdi.