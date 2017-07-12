Niğde’de Otomobil İle Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü

Niğde'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre kaza, Niğde'nin merkeze bağlı Bahçeli kasabası Roma Havuzu yolunda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 51 BC 266 plakalı otomobil ile Recep Ş. (22) yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ise aracını kaza yerinde bırakarak kayıplara karıştı. Jandarma ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
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