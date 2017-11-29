  • BIST 102.342
  • Altın 163,602
  • Dolar 3,9627
  • Euro 4,6996
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 13 °C

Niğde’de Pikap Takla Attı: 1 Ölü, 1 Yaralı

» »
Niğde’de Pikap Takla Attı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Niğde'de kontrolden çıkan pikabın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Niğde'de kontrolden çıkan pikabın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çamardı ilçesi Atasan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet P. yönetimindeki 51 AK 745 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Şarampole yuvarlanan pikap içerisindeki sürücü Mehmet P. hayatını kaybederken yanında yolcu olarak bulunan Arif Ü. yaralandı. Mehmet P. ve Arif Ü. kaza yerine gelen vatandaşların yardımıyla araçta sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Arif Ü., ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, sürücünün cenazesi de hastane morguna kaldırıldı.

Pikabın kullanılmaz hale geldiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diyarbakır’da Feci Kaza: 2 Ölü, 10 Yaralı29 Kasım 2017 Çarşamba 17:18
  • 15 Temmuz Sabiha Gökçen Havalimanı İşgal Davasında Karar Açıklandı. 8’i Rütbeli Asker “Anayasayı İhlal” Suçundan Ağırlaştırılmış Müebbet Hapse, 20 Sanık İse Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı.29 Kasım 2017 Çarşamba 17:18
  • Palmiye Ağacı Cayır Cayır Yandı29 Kasım 2017 Çarşamba 17:13
  • Gaziantep Valiliğinden Toplantı Ve Yürüyüş Yasağı29 Kasım 2017 Çarşamba 17:08
  • Yolda Kalp Krizi Geçiren Tır Sürücüsü Hayatını Kaybetti29 Kasım 2017 Çarşamba 17:08
  • Merdivenlerde Ev Ekmeği Yaparken Tüp Alev Aldı29 Kasım 2017 Çarşamba 17:08
  • Fetö Çatı Davasında Ara Karar29 Kasım 2017 Çarşamba 17:08
  • Eski Eşini Kablo İle Boğarak Öldürmüş29 Kasım 2017 Çarşamba 17:03
  • Samsun’da Göçükte 3 Kişinin Öldüğü İnşaatın Sahibi Tahliye Oldu29 Kasım 2017 Çarşamba 16:48
  • Şehit Ateşi Bir Kez Daha Demir Ailesinin Evine Düştü29 Kasım 2017 Çarşamba 16:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti