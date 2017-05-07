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Niğde’de Trafik Haftası Kutlamaları

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Niğde’de Trafik Haftası Kutlamaları
Niğde Emniyet Müdürlüğü'nce, 6-14 Mayıs Trafik Haftası çerçevesinde vatandaşlara trafik kurallarına uyulması amacıyla broşür dağıtıldı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü'nce, 6-14 Mayıs Trafik Haftası çerçevesinde vatandaşlara trafik kurallarına uyulması amacıyla broşür dağıtıldı.

Trafik kurallara uymanın önemini anlatan broşürlerin yanında çocuklara da balon ve lokum dağıtımı yapan emniyet güçleri vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

İl Trafik Şube Müdürlüğünün koordinatörlüğünde, zabıta ekipleri, jandarma komutanlığının ortaklaşa açtığı stantta çok sayıda broşür dağıtıldı. Broşürlerde, "Hedefimiz: Daha az kaza, daha az ölü, daha az yaralı, Lütfen kontağınızı çevirmeden, emniyet kemerinizi takın. Yorgun, uykusuz ve alkollü şoför koltuğuna oturmayın. Kırmızı ışıkta durun. Araç kullanırken cep telefonu kullanmayın" uyarılarına yer verildi.

Trafik baş polisi yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Her yıl ülkemiz genelinde olduğu gibi bu yıl da Mayıs ayının ilk haftası yani 6-14 Mayıs tarihleri arası Trafik Haftası olarak kutlanmaktadır. Tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de İl Trafik Şube Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde, belediye başkanlığı kara yolları görevlileri ve İl Jandarma komutanlığımız eşliğinde sürücülerin ve yayaların bilinçlendirilmesi adına il merkezimizde böyle bir stant açtık. Bu sayede hem vatandaşlarımızı bilinçlendirmek hem de vatandaş, polis, jandarma ve diğer kamu görevlilerimizle kaynaşma adına böyle bir etkinliği düzenlemiş bulunuyoruz. Umuyoruz ki vatandaşlarımız tarafından da olumlu karşılanacaktır. Vatandaşlarımıza bilgilendirme broşürleri ve lokum dağıtımı ile çocuklarımıza da balon dağıtımı yapıyoruz. İlimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz."

Niğde’de Trafik Haftası Kutlamaları

Niğde’de Trafik Haftası Kutlamaları

Niğde’de Trafik Haftası Kutlamaları

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