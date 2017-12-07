Niğde’de Yenilenebilir Enerji Zirvesi Başladı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Ahiler Kalkınma Ajansı işbirliği ile "Yenilenebilir Enerji Zirvesi" başladı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Ahiler Kalkınma Ajansı işbirliği ile "Yenilenebilir Enerji Zirvesi" başladı.

Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Yenilenebilir Enerji Zirvesi'nde Yenilenebilir Enerji Sistemlerindeki teknoloji, mevzuat ve mevcut sorunlar ekseninde son gelişmelerin ele alındığı programa Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Muhsin Kar, bakanlık temsilcileri, akademisyenler ve özel sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek Niğde'nin gelişmesi planlanırken, öncelikli olarak güneş enerjisi yatırımlarının çekilmesini teşvik edecek eylem planlarının hazırlanması gerektiğini söyledi.

Vali Şimşek konuşmasında şunları söyledi: " Enerji ihtiyacı konusunda yüzde 72 oranında dışa bağımlı olan ülkemiz, bu oranı azaltabilmek için bir yandan sınırları içerisinde fosil enerji kaynakları ham maddesi arama çalışmaları yürütürken, diğer yanda ise yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyelinin belirlenmesi ve kullanımı konusunda çalışmalar yapmaktadır. Bu şekilde ithal enerji kaynaklarına olan bağımlılık azalırken, enerji kaynakları da çeşitlendirilecektir. Yenilenebilir enerjiler bakımından ilimiz Niğde'nin çok önemli bir potansiyelinin olduğu yapılan araştırmalarla açık bir şekilde ortaya konulmuştur.

Bu nedenle ilimizin, özellikle güneş ve rüzgâr enerjisinden daha fazla istifade etmesi sağlanmalıdır. Niğde'nin gelişmesi planlanırken, öncelikli olarak güneş enerjisi yatırımlarının ilimize çekilmesini teşvik edecek eylem planlarının hazırlanması gerekmektedir.

Bu bağlamda, ülkemizde belirli bir ivme kazanan enerji yatırımlarının 2023 vizyonu kapsamında belirlenen sektör hedeflerine ulaşabilmesi için yapılması gerekenler ve ülkemizin enerji yatırımlarında sahip olduğu fırsatlar ele alınarak; yatırımcıya ilave avantajlar sunun güneş enerjisi ihtisas bölgesi ve benzeri oluşumlar teşvik edici olacaktır. Enerji ihtisas endüstri bölgesi kurularak yatırımcıya sunulacak avantajlar, büyük ölçekli yatırımların ilimize çekilmesini sağlayacaktır. Yine bunlar dışında, tarımsal sulamada, konutlarda, kamu kurum ve kuruluşlarında, çiftliklerde ve benzeri bölgelerde güneş enerjisi kullanımı özendirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. Ümit ediyorum ki; bugün burada bir araya gelmemize vesile olan bu zirve ve buna benzer programlar, insanların yenilenebilir enerjiye dikkatlerini çekmeye yardımcı olacaktır. Yine ümit ediyorum ki; coğrafi konumu gereği büyük bir öneme sahip ilimiz Niğde'nin güneşi ve rüzgarı bu zirveyle hak ettiği değeri bulacaktır"

Yarında devam edecek olan "Yenilenebilir Enerji Zirvesi" Enerji İhtisas Bölgesi ve GES Gezisi gerçekleştirilecek.