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Niğdeli Taraftar Derbiyi ‘Sneijder’ İle Birlikte İzledi

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Niğdeli Taraftar Derbiyi ‘Sneijder’ İle Birlikte İzledi
Niğdeli Galatasaray taraftarı Servet Yılmaz, derbiyi evde beslediği ve ismini Sneijder koyduğu kanarya ile izledi.

Niğdeli Galatasaray taraftarı Servet Yılmaz, derbiyi evde beslediği ve ismini Sneijder koyduğu kanarya ile izledi.

Niğde'de Galatasaray-Beşiktaş derbisini izlemek için kafeye gelen taraftarlar arasından ilginç görüntüler oluştu. Kebap ustası Servet Yılmaz, evinde beslediği kanarya ile derbiyi izlerken diğer taraftarlar şaşkınlıkla karşıladı. Yılmaz, "Derbiyi yalnız izlemek istemedim. Kanaryam evde tek başına geldi bende yanımda getirdim bu derbiyi de kanaryama hediye etmek istiyorum" dedi.

Yılmaz, derbinin 47. dakikasında Anderson Talisca'nın attığı gol sonrası kanaryasının bulunduğu kafesine sarılarak üzüntüsünü yaşadı.

Niğdeli Taraftar Derbiyi ‘Sneijder’ İle Birlikte İzledi

Niğdeli Taraftar Derbiyi ‘Sneijder’ İle Birlikte İzledi

Niğdeli Taraftar Derbiyi ‘Sneijder’ İle Birlikte İzledi

Niğdeli Taraftar Derbiyi ‘Sneijder’ İle Birlikte İzledi

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