  • BIST 88.390
  • Altın 144,996
  • Dolar 3,6928
  • Euro 3,9848
  • Samsun 11 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 11 °C
  • KAR 'KOL-BACAK' KIRDI
  • AK Parti'de Havza ve Atakum'a atama
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • KAR 'KOL-BACAK' KIRDI
  • AK Parti'de Havza ve Atakum'a atama
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

Niğde’nin Gelecek Planı Hazır

» »
Niğde’nin Gelecek Planı Hazır
Niğde Valiliği ve Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından ortaklaşa hazırlanan Niğde İl Gelişme Planı (NİGEP), Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür...

Niğde Valiliği ve Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından ortaklaşa hazırlanan Niğde İl Gelişme Planı (NİGEP), Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi Salon 1071'de tanıtıma sunuldu.

Kısa adı NİGEP olan Niğde İl Gelişme Planının slayt eşliğinde Prof. Dr. Selen Doğan tarafından tanıtımı gerçekleştirilen toplantıya Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, Adalet Komisyonu Başkanı Osman Soydal, Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Görür, Vali Yardımcısı Özgür Körükçü, Vali Yardımcısı Abdullah Uçgun, Niğde Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutan Vekili J. Yarbay Serkan Karataş, Ak Parti İl Başkanı Emrah Özdemir, Kurum Müdürleri, Akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

Yaklaşık 3 yıl gibi bir zaman zarfında hazırlanan plan, Niğde'nin sosyoekonomik yapısının ülke genelindeki düzeyini yükseltmeye yönelik, milli ekonomiden hak ettiği payı almayı sağlayacak ve ilin sahip olduğu kurumsal kapasitenin verimliliğinin artırılması ile kaynak kullanımının daha etkin hale getirilmesi hedeflemektedir.

Tanıtım öncesi açılış konuşmasını Ömer Halisdemir Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Adnan Görür yaptı. Ak Parti Genel Sekreter Yardımcısı Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ise konuşmasında NİGEP'in Niğde'ye ve Niğde'nin geleceğine ne dair getirilerini anlattı.

"Niğde İl Gelişim Planı yapılmış en önemli çalışmalardan bir tanesidir." diye sözlerine başlayan Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu ise yaptığı konuşmasında " bilimsel bir çalışma olan NİGEP, Akademisyenlerimiz tarafından titizlikle hazırlanmıştır. Bu çalışma hem bizlere hem de yakın gelecekteki neslimize fayda sağlayacaktır. İlimizin çeşitli sektörlerinin bugünkü durumunun fotoğrafını çeken çalışmada sorunlar tespit edildi. Ve sorunların çözümü için neler yapılabileceği bilimsel veriler ışığında hazırlandı. İlimizin gelişmesi, hemşehrilerimizin daha yaşanılabilir bir kentte hayatlarını sürdürebilmesi adına bu çalışmanın faydası olacağına inanmaktayım. Bir önemli konu ise bu çalışmamız, bundan belki yüz yıl sonra yaşayacak insanlarımıza da faydası olacak." dedi.

Özellikle çalışma hazırlanırken çok sayıda kurum ve kuruluşun katkısının olduğunun altını çizen Vali Peynircioğlu; "Çalışmanın tamamlanmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu çalışma Niğde'mize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Tanıtım programı, Prof. Dr. Selen Doğan tarafından hazırlanan slayt gösterisi ile son buldu.

Niğde’nin Gelecek Planı Hazır

Niğde’nin Gelecek Planı Hazır

Niğde’nin Gelecek Planı Hazır

Niğde’nin Gelecek Planı Hazır

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kutlubey Kampüsü, Muhtarlara Ve Halka Tanıtılacak05 Şubat 2017 Pazar 12:33
  • Burhaniye’de Otomobil Orta Refüje Çarpıp Takla Attı05 Şubat 2017 Pazar 12:33
  • 117 Çiftçiye İyi Tarım Uygulaması Sertifikası Verildi05 Şubat 2017 Pazar 12:28
  • Başkan Ayaz, Emeklilerle Bir Araya Geldi05 Şubat 2017 Pazar 12:23
  • D-100 Karayolu Genişliyor05 Şubat 2017 Pazar 12:23
  • Eşme Maden Deresi Köprüsü Tamamlandı05 Şubat 2017 Pazar 12:13
  • Karamercan: “Kosgeb Kredileri Esnafımıza Can Suyu Olacak”05 Şubat 2017 Pazar 12:08
  • Vali Çelik, Dövme Sucuk Festivali’ne Katıldı05 Şubat 2017 Pazar 12:08
  • Körfez’de Metruk Binalar Yıkılıyor05 Şubat 2017 Pazar 12:08
  • Arslanbey Yerleşkesinde Kaldırım Çalışması05 Şubat 2017 Pazar 12:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti