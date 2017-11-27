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Niğkadbir Toplantısı Yapıldı

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Niğkadbir Toplantısı Yapıldı
Niğde Belediyesi Düzenli Katı Atık Depo İşletme Birliği toplantısı Encümen Salonu'nda Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan başkanlığında gerçekleştirildi.

Niğde Belediyesi Düzenli Katı Atık Depo İşletme Birliği toplantısı Encümen Salonu'nda Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantı, Birlik Başkanı ve Belediye Başkanı Rifat Özkan başkanlığında encümen üyelerinin katılımıyla yapıldı. NİĞKADBİR Encümeninin 24.11.2017 tarihli toplantısında hesap aktarımı, 2018 bütçesi, Katı Atık Tesisi'ne evsel nitelikli atıkların kabulü için verilen yazı ücreti, üye olmayan kuruluşların getireceği evsel atıklardan alınacak ton başı ücret ile bir sonraki encümen toplantılarının her ayın son haftasındaki Çarşamba günleri saat:14.00'da yapılması kararlaştırıldı.

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