Nihat Hatipoğlu Tokat'a geliyor

Tokat Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen 'Vatana Millete Vefa, Şühedaya Dua Gecesi' programının bu yılki konuğu İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu olacak.

23 Aralık Cuma günü saat:19.00’da Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda Tokat Belediyesi tarafından düzenlenecek olan programda Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu konferans verecek ve program sonunda tüm şehitlerimize dua edilecek. Programa ayrıca 15 Temmuz Şehit ve Gazi yakını Hakan Yiğit de katılacak.

TÜM HALKI DAVET ETTİ

Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, programa tüm vatandaşları davet etti. Başkan Eroğlu, “Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz programımızın bu yılki konuğu İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu olacak. Kendileri sağ olsun bizleri kırmayarak davetimizi kabul ettiler. İnşallah halkımızın çokça istifade edeceği maneviyat dolu bir programı daha yapmış olacağız. Tüm hemşerilerimizi programımıza davet ediyorum” şeklinde açıklamada bulundu.

Taner YEŞİLSU-TOKAT