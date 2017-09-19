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Nijerya Devlet Başkanı Buhari: “Myanmar Krizi Bosna Ve Ruanda’daki Olayları Anımsatıyor”

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Nijerya Devlet Başkanı Buhari: “Myanmar Krizi Bosna Ve Ruanda’daki Olayları Anımsatıyor”
Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, "Myanmar krizi, 1995'te Bosna'da ve 1994'te Ruanda'da gerçekleşen olayları anımsatıyor" dedi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, "Myanmar krizi, 1995'te Bosna'da ve 1994'te Ruanda'da gerçekleşen olayları anımsatıyor" dedi.

BM 72'inci Genel Kurulu toplantısında konuşma yapan Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Myanmar'da Ronhinya Müslümanlarına karşı yapılan saldırıların, Bosna ve Afrika ülkesi Ruan'da da yaşanan soykırım olaylarıyla benzerlik gösterdiğini söyledi. Buhari, Myanmar hükümeti tarafından desteklenen Ronhingya Müslümanlarının nüfusunun azaltılmasına yönelik etnik ve dini kökenli soykırımın "korkunç acılara" neden olduğunu ifade etti.

Ruanda'da 1994 yılında yapılan soykırımda yaklaşık 100 gün içinde 800 bin Tutsi ve ılımlı Hutu aşırı uç Hutular tarafından öldürülmüştü. 1992 - 1995 yılları arasında Bosna Savaşı sırasında özellikle Sırplar tarafından Boşnaklara karşı Bosna-Hersek Cumhuriyeti topraklarında soykırım yapılmıştı.

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