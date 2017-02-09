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Nijerya’da Hükümete Protesto

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Nijerya’da Hükümete Protesto
Nijerya'da 700'den fazla kişi, ekonomi politikaları nedeniyle hükümeti protesto etti.

Nijerya'da 700'den fazla kişi, ekonomi politikaları nedeniyle hükümeti protesto etti.

Nijerya'da hükümetin ekonomi politikasını protesto etmek için 700'den fazla insan başkent Abuja'da sokaklara döküldü. Hükümet karşıtı sloganlar atan protestocular, hükümetin istifa etmesini istedi. İşçi Birliği lideri İsmail Bello, Buhari yönetiminin değişiklik yapacakları sözüyle iktidara geldiğini dile getirerek, "Değişikliklerin etkisini hissedemiyoruz. Yönetim eksikliğini, yolsuzluk, acizlik hissediyoruz" dedi.

Afrika'nın birinci ekonomik gücü olan Nijerya, 25 yıldır ilk durgunluğunu yaşıyor. Döviz rezervleri düşerken, enflasyon yüzde 20'lerde seyrediyor. Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari, petrole bağımlı ekonomiyi çeşitlendirmeyi ve yoksuzlukla mücadeleyi vaat ederek 2015'de seçilmişti.

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