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Nijerya’da İntihar Saldırı: 12 Ölü

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Nijerya’da İntihar Saldırı: 12 Ölü
Niyerya'da intihar saldırısı düzenlediğinden şüphelenilen Boko Haram'ın 12 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığı belirtildi.

Niyerya'da intihar saldırısı düzenlediğinden şüphelenilen Boko Haram'ın 12 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığı belirtildi.

Yerel kaynaklara göre, Boko Haram örgütünün düzenlediğinden şüphelenilen ve bir pazar yerine gerçekleştirilen saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Nijerya halkına yardım dağıtılırken gerçekleştirilen saldırıyı Boko Haram örgütü henüz saldırıyı üstlenmezken olayda 47 kişinin yaralandığı belirtildi.

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