NIKE ZOOM VAPORFLY 4% MARATONLARA DAMGASINI VURDU

Nike’ın Breaking 2 iki saatlik maraton denemesinde ün kazanNike Zoom Vaporfly 4% koşu ayakkabısı, dünyanın en seçkin koşucularının ayağında elde ettiği önemli dereceler ile dikkat çekiyor.

Nike Zoom Vaporfly 4% koşu ayakkabısı, koşu severlerin beğenisine sunuldu. Koşu sırasında sarf edilen enerjiyi ortalama yüzde 4 oranında azaltan Nike Vaporfly 4%, dünyanın en seçkin koşucularının ayağında elde ettiği önemli dereceler ile dikkat çekiyor.

Nike Zoom X tabanıyla geliştirilen Zoom Vaporfly 4%, karbon plakası yardımıyla, baldırlara daha fazla güç bindirmeden, ayak parmağının daha az esnemesini ve böylece koşucuların enerji kaybını en aza indirmesini amaçlıyor.

Tarihin en hızlı maraton koşucusu Eliud Kipchoge, ayakkabıları ‘tek kelimeyle mükemmel’ sözleriyle değerlendirirken, ayakkabıya ‘dünyanın en hızlı ayakkabısı’ ifadesiyle yer veren Men’s Journal gibi spor basını da ayakkabıdan büyük övgüyle bahsediyor.

Aralık ayında Kuzey Amerika ve Avrupa’da piyasaya çıkan Nike Zoom Vaporfly 4%, yeni renk seçenekleriyle yeni yıldan itibaren dünya çapında nike.com ve seçkin spor mağazaları vasıtasıyla müşterilerle buluşacak.