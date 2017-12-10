Niksar Ayvaz Suyu'na 1 milyon liralık yatırım

Niksar'ın Ayvaz Su İşletmesi'nde yapılan yatırımlar devam ediyor. İşletmeye, 1 milyon lira bedelle 19 LT dönüşümsüz damacana dolum, etiketleme ve kapaklama makinesi alımı gerçekleştirildi

Tokat'ın Niksar İlçesi'ndeki Ayvaz Su İşletmesi, 2017 yılında başarılı bir sezon geçirdi. Bununla beraber müşterilerinden gelen taleplere de cevap vermek maksadıyla yatırımlarına hız veren işletmeye, 1 Milyon lira bedelle 19 LT dönüşümsüz damacana dolum, etiketleme ve kapaklama makinesi alımı gerçekleştirildi.

2014 yılında Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan'ın göreve seçilmesinin ardından yapılan yatırımlar sayesinde zarar eden bir işletmeden, kar eden bir işletmeye dönen Ayvaz İşletmesi, her yıl büyümeye devam ediyor. Belediye Başkanı Özcan, "İşletmemiz her yıl yükselen bir grafik gösterdi. Bu grafiği sağlamak için elimizi taşın altına koyarak, son teknoloji makineleri işletmemize kazandırdık. Son olarak ise piyasada bizden çok talep edilen dönüşümsüz damacana için çalışmalara başlamıştık. Makine alımlarını gerçekleştirildik. İlçemize ve işletmemize hayırlı olsun" dedi.

Taner YEŞİLSU / TOKAT