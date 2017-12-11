Niksar’a Tarihi Dokuya Uygun Yeni Ptt Binası Yapılacak

Tokat'ın Niksar ilçesinde şehrin tarihi dokusuna uygun şekilde yeni PTT binası yapılacak.

Tokat'ın Niksar ilçesinde şehrin tarihi dokusuna uygun şekilde yeni PTT binası yapılacak.

Tokat PTT Başmüdürlüğüne yeni atanan Muhterem Demir, Niksar ziyaretinde ilçe Kaymakamı Selami Kapankaya ile yaptığı görüşmede yeni PTT binası yapımı için çalışmalara başladıklarını söylemişti. Kaymakam Kapankaya yapılan görüşmede yeni PTT binasının özellikle şehrin tarihi dokusuna uygun olarak yapılmasını istemişti.

"Tokat PTT Başmüdürüne iadeyi ziyaret"

Tokat PTT Başmüdürlüğüne yeni atanan Muhterem Demir öncelikli olarak ilçelerde hem PTT şubelerini ziyaret etmiş hem de Niksar Kaymakamlığını da ziyaret ederek PTT hizmetleri hakkında görüş alışverişinde bulunmuştu. Niksar Kaymakamlığını ziyaretinde Kaymakam Selami Kapankaya Niksar'ın tarihi dokusunu korumak ve restorasyonlara önem verdiklerini yeni yapılacak olan Niksar PTT Hizmet binasının dış cephesinin Niksar'ın tarihi dokusuna uygun olarak yapılmasını istediklerini özellikle belirtmişti.

Tokat Başmüdürlük binasında PTT Başmüdiresi Muhterem Demir'e iadeyi ziyarette bulunan Kaymakam Kapankaya'ya Başmüdür tarafından yapılan görüşmeler ve yapılan mimari çalışma sonucu taleple ilgili çalışma yapıldığı ve PTT Niksar Hizmet binasının şehrin tarihi dokusuna uygun bir şekilde dış cephesinin yapılacağı, binanın yapımının ise 2018 yılında planlandığı ifade edildi.

Tarihi kent dokusunun korunması ve geliştirilmesi açısından örnek bir çalışma ve duyarlılık sergileyen PTT kurumuna teşekkürlerini ifade eden Kapankaya yeni yapılacak olan kamu hizmet binalarında tüm kurumlardan aynı duyarlılığı beklediklerini ifade etti.