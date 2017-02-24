Niksar’da 30 Milyon Tl’lik Projede Sona Gelindi

Tokat'ın Niksar ilçesinde, Niksar Belediye tarafından geliştirilen proje kapsamında AB IPA fonuyla yaklaşık 30 milyon TL maliyeti olan "Entegre Su Projesi"...

Tokat'ın Niksar ilçesinde, Niksar Belediye tarafından geliştirilen proje kapsamında AB IPA fonuyla yaklaşık 30 milyon TL maliyeti olan "Entegre Su Projesi" için gün sayılıyor. 2018'de ilk çalışmaların başlanacak olan projenin maliyeti 30 milyon TL.

Niksar Belediyesi tarafından AB IPA fonları kapsamında finanse edilecek olan; Entegre Su Projesi kapsamında halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak için "Halkın Katılım Toplantısı" düzenlendi. Yapılacak tesisin tüm maliyeti AB IPA fonundan karşılanacak.

Düzenlenen toplantıya Niksar Belediye Başkan Vekili Fatih Dönmezoğlu, çeşitli kurum müdürleri ve çok sayıda muhtar katıldı. Toplantıda sunumu ise CDM Smith Firması Yetkilisi Volkan Altunay, ÇED Raporu Hazırlayan Firma olan Almer Proje Yetkilileri T.Volkan Karabulut ve İrem Özonat yaptı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Niksar Belediyesi Plan Proje Müdürü Hüseyin Şahin, yapılacak projenin Niksar için öneminden bahsederek tesisin 2018 yılında inşaatının başlayıp 2021 yılında ise faaliyete geçeceğini bildirdi. Toplantıda yapılan sunumda, "Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Programı (IPA) altında eş finansmanı sağlanan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen projeler kapsamında, Türkiye'de 21 adet belediye için "Entegre Su Projeleri" hazırlanmasına karar verilmiştir. Bu projeler kapsamında söz konusu belediyelere su ve atık su yatırımları yapılabilmesi için, mastır plan, finansal plan, fizibilite raporu, ÇED raporları, tasarım raporu, teknik çizimler, teknik şartname, IPA Başvuru Formu, ihale dosyası vb. dokümanlar hazırlanarak; söz konusu belediyelerin içme suyu ve atık su konusundaki alt yapı eksiklikleri ile atık su arıtma tesisi ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlanmaktadır. Bu proje kapsamındaki 21 belediyeden bir tanesi de Niksar Belediyesidir. Söz konusu proje kapsamında Niksar Belediyesinin içme suyu, yağmur suyu ve atık su konusundaki alt yapı eksikliklerinin, yani içme suyu şebekesi, yağmur suyu şebekesi, atık su şebekesi ve atık su arıtma tesisi ihtiyaçlarının giderilmesi planlanmaktadır" denildi.

Proje kapsamda Niksar'a; Atıksu Arıtma Tesisi altyapı ve içme suyu yapılarının inşaatı projesi kapsamında atıksu toplama sisteminde 17.376 metre atıksu yan toplayıcıları, 2.099 metre terfi hattı ve 2 adet terfi merkezi inşası; içme suyu toplama sisteminde ise Keltepe (Seher) suyu kaynağı için 50 m3 kaptaj yapısı ve 335 metre boru yenileme ile Sulugöl kaptaj kaynağında 50 m3 kaptaj yapısı inşaatı yapılacağı, 5 içme suyu isale hatları için 45.208 metre cazibeli ve 8.549 metre terfili isale hattının maslak ve vantuzlarının yapımı, 5 adet depo yapımı ve yaklaşık 11.142 metre depolar arası iletim hattı ile 243.660 metre içme suyu dağıtım sistemi kurulması planlanıyor.

Bu projenin kaynağı ise yüzde 85 AB hibesi, yüzde 6 bakanlık ve yüzde 9'u İller Bankası marifeti ile gerçekleştirilecek.